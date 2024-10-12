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Израильские танки пошли на миротворцев

20:30 1610

Израильские танки разрушили ворота базы Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) на юге страны и вошли на ее территорию, заявила ООН.
В заявлении ВСООНЛ говорится, что инцидент произошел в воскресенье рано утром на позиции миротворцев в Рамии. Примерно в 04:30 по местному времени, когда миротворцы находились в укрытиях, два израильских танка «Меркава» «разрушили главные ворота позиции и силой проникли внутрь» объекта. Затем израильские войска «несколько раз потребовали, чтобы на базе погасили свет».
В заявлении говорится, что танки ушли примерно через 45 минут после того, как миротворцы выразили протест, заявив, что присутствие ЦАХАЛ подвергает их опасности.

Напомним, что временные силы ООН в Ливане - миротворческие силы ООН - размещены в Южном Ливане, городе Накура, на границе с Израилем в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН № 425 от 19 марта 1978 года и наделены временным мандатом. Основными функциями контингента ООН являлись наблюдение за процессом вывода израильских войск из южной части Ливана.

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