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Мгновенный ответ Баку на заявления Пашиняна

США с Израилем переходят последние красные линии Ирана

21:04 871

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с резким заявлением в адрес США и Израиля на своей странице в соцсети Х.

Арагчи констатирует, что Соединенные Штаты потенциально могут отправить в Израиль одну из своих самых мощных систем защиты высотной зоны. Любое перемещение в Израиль одной из систем, известной под аббревиатурой THAAD, потребует размещения солдат для управления сложной системой.

Аббас Арагчи

«США поставляют Израилю рекордное количество оружия, — говорится в заявлении. - Сейчас они также подвергают риску жизни своих солдат, направляя их для управления ракетными системами США в Израиле».

А.Арагчи предупреждает: «Хотя в последние дни мы приложили огромные усилия для сдерживания полномасштабной войны в нашем регионе, я ясно заявляю, что у нас нет красных линий в защите нашего народа и наших интересов».

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