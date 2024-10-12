США с Израилем переходят последние красные линии Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с резким заявлением в адрес США и Израиля на своей странице в соцсети Х.

Арагчи констатирует, что Соединенные Штаты потенциально могут отправить в Израиль одну из своих самых мощных систем защиты высотной зоны. Любое перемещение в Израиль одной из систем, известной под аббревиатурой THAAD, потребует размещения солдат для управления сложной системой.