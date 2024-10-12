США с Израилем переходят последние красные линии Ирана
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с резким заявлением в адрес США и Израиля на своей странице в соцсети Х.
Арагчи констатирует, что Соединенные Штаты потенциально могут отправить в Израиль одну из своих самых мощных систем защиты высотной зоны. Любое перемещение в Израиль одной из систем, известной под аббревиатурой THAAD, потребует размещения солдат для управления сложной системой.
«США поставляют Израилю рекордное количество оружия, — говорится в заявлении. - Сейчас они также подвергают риску жизни своих солдат, направляя их для управления ракетными системами США в Израиле».
А.Арагчи предупреждает: «Хотя в последние дни мы приложили огромные усилия для сдерживания полномасштабной войны в нашем регионе, я ясно заявляю, что у нас нет красных линий в защите нашего народа и наших интересов».