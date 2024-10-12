Удар беспилотником по столовой израильских солдат

Около 30 израильских солдат получили ранения после атаки БПЛА на севере Израиля.

Об этом сообщают арабские источники.



По предварительным данным, на военной базе в Биньямине-Гиват-Аде не сработала тревога, БПЛА врезался в столовую, которая в тот момент была заполнена.



28 солдат получили ранения, из которых около 10 - серьезные.

В свою очередь, официальные израильские СМИ сообщают, что в результате удара пострадало гражданское население.