Удар беспилотником по столовой израильских солдат
21:12 854
Около 30 израильских солдат получили ранения после атаки БПЛА на севере Израиля.
Об этом сообщают арабские источники.
По предварительным данным, на военной базе в Биньямине-Гиват-Аде не сработала тревога, БПЛА врезался в столовую, которая в тот момент была заполнена.
28 солдат получили ранения, из которых около 10 - серьезные.
В свою очередь, официальные израильские СМИ сообщают, что в результате удара пострадало гражданское население.
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