Bloomberg пишет о закате Евросоюза

"У Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире", - говорится в заголовке статьи.

ЕС приближается к переломному моменту, у Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире .

Как отмечает агентство, европейский проект приближается к переломному моменту. По данным Bloomberg, сочетание политического паралича, внешних угроз и экономического спада грозит положить конец амбициям ЕС стать самостоятельной глобальной силой, это подталкивает страны-члены к защите собственных интересов.

В материале указано, что у США и КНР тоже есть проблемы, но у обеих стран есть системы, которые в значительной степени централизуют процесс принятия решений и генерируют огромные объемы частного или государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии.

"У Европы нет ни одного из этих преимуществ", - подчеркивается в статье.