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Убили женщину, которая подняла флаг России в Одессе

21:27 635

В Одессе 43-летняя Елена Чесакова пыталась повесить флаг России на постамент снесенного памятника русской императрицы Екатерины II.

Во вторник в полиции Одесской области сообщили, что против нее завели уголовное дело, действия женщины были квалифицированы как "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ".

Мэр Одессы Геннадий Труханов после акции с флагом РФ заявил о размещении патруля возле постамента.

Некоторое время назад, выступая на телеканале "Россия-1", главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Е.Чесакова была убита в СИЗО Одесской области.

Памятник Екатерине Великой после демонтажа
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