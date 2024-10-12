Убили женщину, которая подняла флаг России в Одессе

В Одессе 43-летняя Елена Чесакова пыталась повесить флаг России на постамент снесенного памятника русской императрицы Екатерины II.

Во вторник в полиции Одесской области сообщили, что против нее завели уголовное дело, действия женщины были квалифицированы как "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ".

Мэр Одессы Геннадий Труханов после акции с флагом РФ заявил о размещении патруля возле постамента.

Некоторое время назад, выступая на телеканале "Россия-1", главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Е.Чесакова была убита в СИЗО Одесской области.