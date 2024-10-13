Израильская армия прекратила бомбардировку Бейрута

Последний раз самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Бейруте три дня назад, когда была предпринята попытка ликвидации министра обороны «Хезболлы», зятя Хасана Насраллы Уафика Сафы.

Телеканал "Кан-11" передал в вечернем выпуске новостей 13 октября, что ВВС ЦАХАЛа прекратили наносить удары по Бейруту по просьбе политического руководства страны.

Комментируя это сообщение, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: "ЦАХАЛ действует для достижения всех целей и в соответствии с указаниями политического руководства. Мы не комментируем диалог между ЦАХАЛом и политическим руководством".