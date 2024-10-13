Неизвестные беспилотники над военными базами в США. Растерянность!..
22:59 852
Неизвестные БПЛА "активизировались" в США в районах секретных военных баз.
Чиновники США не знают, кто стоит за беспилотниками, которые беспрепятственно пролетают над объектами национальной безопасности, и как их остановить.
Беспилотники были замечены возле штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, а также ядерного полигона в Неваде.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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