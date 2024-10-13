USD 1.7000
EUR 1.8590
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых
Новость дня
Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых

И Россия бомбит Сирию

13 октября 2024, 23:44 1344

Воздушно-космические силы (ВКС) России в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Об этом передает РИА Новости.

"ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах провинции Дейр-Эз-Зор", - сказал Игнасюк на брифинге.

Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых
Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых растет число пострадавших, обновляется, видео
13 октября 2024, 22:26 8173
Разжечь, чтобы не потушить
Разжечь, чтобы не потушить третья мировая
13 октября 2024, 14:06 5410
Хайфа снова под обстрелом
Хайфа снова под обстрелом обновлено, видео
00:35 649
Неизвестные беспилотники над военными базами в США. Растерянность!..
Неизвестные беспилотники над военными базами в США. Растерянность!..
13 октября 2024, 22:59 2981
Громкие взрывы еще в четырех городах Израиля
Громкие взрывы еще в четырех городах Израиля обновляется
00:16 3782
Еще один удар дроном по израильтянам: 39 раненых, четверо при смерти
Еще один удар дроном по израильтянам: 39 раненых, четверо при смерти
13 октября 2024, 22:16 3162
Израиль готовится к удару по Ирану. Реакция Саудовской Аравии
Израиль готовится к удару по Ирану. Реакция Саудовской Аравии главное на этот час
13 октября 2024, 18:58 8739
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана наша корреспонденция
13 октября 2024, 12:05 9227
Украина теряет еще один стратегический город
Украина теряет еще один стратегический город о развитии ситуации
13 октября 2024, 18:12 14530
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане горячая тема
13 октября 2024, 04:27 13499
Впервые! Киев готов отступить…
Впервые! Киев готов отступить…
13 октября 2024, 15:40 11492

ЭТО ВАЖНО

Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых
Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых растет число пострадавших, обновляется, видео
13 октября 2024, 22:26 8173
Разжечь, чтобы не потушить
Разжечь, чтобы не потушить третья мировая
13 октября 2024, 14:06 5410
Хайфа снова под обстрелом
Хайфа снова под обстрелом обновлено, видео
00:35 649
Неизвестные беспилотники над военными базами в США. Растерянность!..
Неизвестные беспилотники над военными базами в США. Растерянность!..
13 октября 2024, 22:59 2981
Громкие взрывы еще в четырех городах Израиля
Громкие взрывы еще в четырех городах Израиля обновляется
00:16 3782
Еще один удар дроном по израильтянам: 39 раненых, четверо при смерти
Еще один удар дроном по израильтянам: 39 раненых, четверо при смерти
13 октября 2024, 22:16 3162
Израиль готовится к удару по Ирану. Реакция Саудовской Аравии
Израиль готовится к удару по Ирану. Реакция Саудовской Аравии главное на этот час
13 октября 2024, 18:58 8739
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана наша корреспонденция
13 октября 2024, 12:05 9227
Украина теряет еще один стратегический город
Украина теряет еще один стратегический город о развитии ситуации
13 октября 2024, 18:12 14530
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане горячая тема
13 октября 2024, 04:27 13499
Впервые! Киев готов отступить…
Впервые! Киев готов отступить…
13 октября 2024, 15:40 11492
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться