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Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых
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Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых

Президент Ирана надеется на Макрона

13 октября 2024, 23:48 915

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили пути достижения прекращения огня в Ливане на фоне войны Израиля, передает Mehr.

В телефонном разговоре, который состоялся в воскресенье, Пезешкиан сказал, что Иран всегда стремился к созданию безопасного региона вдали от войны и беспорядков и приветствовал прекращение огня, «в то время как сионисты показали, что они не обращают внимания ни на какие гуманитарные рамки и международные законы и активизируют свои преступления».

«Иран будет приветствовать и поддерживать любое предложение по установлению мира и стабильности в регионе, - добавил иранский президент. - Мы призываем Францию присоединиться к другим европейским странам в их усилиях заставить сионистский режим прекратить геноцид и преступления в Газе и Ливане. Мы оцениваем недавнюю позицию французского правительства, осуждающую действия сионистского режима в Ливане и призывающую прекратить поставки оружия этому режиму, как позитивную».

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Хайфа снова под обстрелом
Хайфа снова под обстрелом обновлено, видео
00:35 650
Неизвестные беспилотники над военными базами в США. Растерянность!..
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13 октября 2024, 22:59 2982
Громкие взрывы еще в четырех городах Израиля
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13 октября 2024, 22:16 3163
Израиль готовится к удару по Ирану. Реакция Саудовской Аравии
Израиль готовится к удару по Ирану. Реакция Саудовской Аравии главное на этот час
13 октября 2024, 18:58 8743
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана наша корреспонденция
13 октября 2024, 12:05 9227
Украина теряет еще один стратегический город
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13 октября 2024, 18:12 14530
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане горячая тема
13 октября 2024, 04:27 13499
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