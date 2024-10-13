Президент Ирана надеется на Макрона

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили пути достижения прекращения огня в Ливане на фоне войны Израиля, передает Mehr.

В телефонном разговоре, который состоялся в воскресенье, Пезешкиан сказал, что Иран всегда стремился к созданию безопасного региона вдали от войны и беспорядков и приветствовал прекращение огня, «в то время как сионисты показали, что они не обращают внимания ни на какие гуманитарные рамки и международные законы и активизируют свои преступления».

«Иран будет приветствовать и поддерживать любое предложение по установлению мира и стабильности в регионе, - добавил иранский президент. - Мы призываем Францию присоединиться к другим европейским странам в их усилиях заставить сионистский режим прекратить геноцид и преступления в Газе и Ливане. Мы оцениваем недавнюю позицию французского правительства, осуждающую действия сионистского режима в Ливане и призывающую прекратить поставки оружия этому режиму, как позитивную».