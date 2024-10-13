И в Ливане много погибших
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За минувшие сутки в Ливане в результате израильских атак погиб по меньшей мере 51 человек и 174 получили ранения. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Ливана.
Наибольшее число жертв зафиксировано в провинции Горный Ливан - 22 убитых и 33 раненых, в южных регионах Сайда и Тир погибли 14 и ранены 63.
С начала военной эскалации в октябре 2023 года число погибших в результате авиаударов и артобстрелов достигло 2 306, ранены 10,6 тыс.
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