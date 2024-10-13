Самир Абасов - новый старый главный тренер «Нефтчи»

Им стал Самир Абасов, который в сезоне 2020/21 привел бакинскую команду к чемпионству. Это был единственный раз за последние 10 лет, когда « Карабах » не стал чемпионом. Тем ценнее тот успех «Нефтчи» под руководством Абасова, который покинул клуб в июне 2022 года.

Известно имя преемника Романа Григорчука на посту главного тренера «Нефтчи».

Официально о возвращении 46-летнего специалиста в «Нефтчи» планируется объявить завтра. Абасов уже попрощался с «Сумгаитом», куда был назначен в сентябре 2022 года.

Напомним, при Григорчуке «Нефтчи» умудрился в первых девяти турах чемпионата не одержать ни одной победы.