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Самир Абасов - новый старый главный тренер «Нефтчи»

Отдел спорта
00:21 405

Известно имя преемника Романа Григорчука на посту главного тренера «Нефтчи». 

Им стал Самир Абасов, который в сезоне 2020/21 привел бакинскую команду к чемпионству. Это был единственный раз за последние 10 лет, когда «Карабах» не стал чемпионом. Тем ценнее тот успех «Нефтчи» под руководством Абасова, который покинул клуб в июне 2022 года.

Официально о возвращении 46-летнего специалиста в «Нефтчи» планируется объявить завтра. Абасов уже попрощался с «Сумгаитом», куда был назначен в сентябре 2022 года.

Напомним, при Григорчуке «Нефтчи» умудрился в первых девяти турах чемпионата не одержать ни одной победы.

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