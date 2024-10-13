Третья попытка покушения на Трампа

Житель Лас-Вегаса Вем Миллер был задержан рядом с местом проведения митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа в Коачелле.



Водитель, мужчина 49 лет, как выяснилось, незаконно владел дробовиком, заряженным пистолетом и обоймой повышенной емкости.

По информации телеканала KTLA, Миллер пытался пробраться на мероприятие по поддельному пропуску.