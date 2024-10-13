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Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых
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Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых

Третья попытка покушения на Трампа

срочно в номер, обновляется
00:24 1354

Житель Лас-Вегаса Вем Миллер был задержан рядом с местом проведения митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа в Коачелле.

Водитель, мужчина 49 лет, как выяснилось, незаконно владел дробовиком, заряженным пистолетом и обоймой повышенной емкости.

По информации телеканала KTLA, Миллер пытался пробраться на мероприятие по поддельному пропуску.

И Миллер хотел убить Трампа

* * *

Полиция Калифорнии заявила, что предотвратила третью попытку покушения на Трампа.

Полиции Калифорнии арестовала мужчину с несколькими видами незаконного огнестрельного оружия возле митинга Трампа в Коачелле в субботу.

Согласно Instagram аккаунту задержанного, 49-летнего Вема Миллера, он приближался к сыну Дональда Трампа на съезде Республиканской партии и фотографировался с популярными консерваторами.

«Мы, вероятно, предотвратили еще одну попытку убийства», — сказал шериф округа Риверсайд Чад Бьянко SCNG.

Миллера взяли под стражу и поместили в следственный изолятор имени Джона Дж.Бенуа.

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