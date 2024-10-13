Третья попытка покушения на Трампа
Житель Лас-Вегаса Вем Миллер был задержан рядом с местом проведения митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа в Коачелле.
Водитель, мужчина 49 лет, как выяснилось, незаконно владел дробовиком, заряженным пистолетом и обоймой повышенной емкости.
По информации телеканала KTLA, Миллер пытался пробраться на мероприятие по поддельному пропуску.
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Полиция Калифорнии заявила, что предотвратила третью попытку покушения на Трампа.
Полиции Калифорнии арестовала мужчину с несколькими видами незаконного огнестрельного оружия возле митинга Трампа в Коачелле в субботу.
Согласно Instagram аккаунту задержанного, 49-летнего Вема Миллера, он приближался к сыну Дональда Трампа на съезде Республиканской партии и фотографировался с популярными консерваторами.
«Мы, вероятно, предотвратили еще одну попытку убийства», — сказал шериф округа Риверсайд Чад Бьянко SCNG.
Миллера взяли под стражу и поместили в следственный изолятор имени Джона Дж.Бенуа.