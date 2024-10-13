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Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых
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Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых

Угроза войны и на Корейском полуострове

00:32 362

Сестра северокорейского диктатора Ким Ё Чжон предупредила Южную Корею об «ужасной катастрофе» в случае повторной отправки беспилотников в КНДР, передает SCMP.

«Момент, когда беспилотник Республики Корея снова будет обнаружен в небе над нашей столицей, безусловно, приведет к ужасной катастрофе, — сказала она. — Лично я желаю, чтобы такого не произошло».

МИД КНДР сообщил, что Южная Корея 3, 9 и 10 октября запустила в Пхеньян беспилотники, с помощью которых были разбросаны «многочисленные» листовки с антигосударственными текстами. В ведомстве пригрозили привести в состояние готовности наступательное оружие, расположенное на границе с Южной Кореей.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи опровергал отправку дронов в КНДР, передавало агентство Yonhap.

На прошлой неделе Генштаб КНДР пообещал перекрыть дороги на границе с Южной Кореей. По данным Сеула, за последние месяцы Пхеньян установил десятки тысяч наземных мин вдоль границы.

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