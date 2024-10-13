USD 1.7000
EUR 1.8590
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых
Новость дня
Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых

Северная Корея перебрасывает солдат в Украину

00:38 455

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 13 октября заявил, что Северная Корея поставляет российской армии оружие и личный состав.

«Мы видим, что наращивается союз между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта», — заявил Зеленский.

Президент призвал партнеров усилить поддержку Украины для недопущения большей войны.

«Фронт нуждается в большей поддержке. Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительных поставках для наших сил — это не просто перечень военных средств. Это о повышении давления на агрессора», — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Washington Post сообщило, что несколько тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку в России, а до конца года они могут быть переброшены на фронт в Украине.

Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых
Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых растет число пострадавших, обновляется, видео
13 октября 2024, 22:26 8192
Разжечь, чтобы не потушить
Разжечь, чтобы не потушить третья мировая
13 октября 2024, 14:06 5414
Хайфа снова под обстрелом
Хайфа снова под обстрелом обновлено, видео
00:35 660
Неизвестные беспилотники над военными базами в США. Растерянность!..
Неизвестные беспилотники над военными базами в США. Растерянность!..
13 октября 2024, 22:59 2989
Громкие взрывы еще в четырех городах Израиля
Громкие взрывы еще в четырех городах Израиля обновляется
00:16 3789
Еще один удар дроном по израильтянам: 39 раненых, четверо при смерти
Еще один удар дроном по израильтянам: 39 раненых, четверо при смерти
13 октября 2024, 22:16 3168
Израиль готовится к удару по Ирану. Реакция Саудовской Аравии
Израиль готовится к удару по Ирану. Реакция Саудовской Аравии главное на этот час
13 октября 2024, 18:58 8748
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана наша корреспонденция
13 октября 2024, 12:05 9228
Украина теряет еще один стратегический город
Украина теряет еще один стратегический город о развитии ситуации
13 октября 2024, 18:12 14533
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане горячая тема
13 октября 2024, 04:27 13500
Впервые! Киев готов отступить…
Впервые! Киев готов отступить…
13 октября 2024, 15:40 11496

ЭТО ВАЖНО

Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых
Ответка за пейджеры. Израильские солдаты разлетелись в столовой: 5 погибших, 69 раненых растет число пострадавших, обновляется, видео
13 октября 2024, 22:26 8192
Разжечь, чтобы не потушить
Разжечь, чтобы не потушить третья мировая
13 октября 2024, 14:06 5414
Хайфа снова под обстрелом
Хайфа снова под обстрелом обновлено, видео
00:35 660
Неизвестные беспилотники над военными базами в США. Растерянность!..
Неизвестные беспилотники над военными базами в США. Растерянность!..
13 октября 2024, 22:59 2989
Громкие взрывы еще в четырех городах Израиля
Громкие взрывы еще в четырех городах Израиля обновляется
00:16 3789
Еще один удар дроном по израильтянам: 39 раненых, четверо при смерти
Еще один удар дроном по израильтянам: 39 раненых, четверо при смерти
13 октября 2024, 22:16 3168
Израиль готовится к удару по Ирану. Реакция Саудовской Аравии
Израиль готовится к удару по Ирану. Реакция Саудовской Аравии главное на этот час
13 октября 2024, 18:58 8748
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана
55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана наша корреспонденция
13 октября 2024, 12:05 9228
Украина теряет еще один стратегический город
Украина теряет еще один стратегический город о развитии ситуации
13 октября 2024, 18:12 14533
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане горячая тема
13 октября 2024, 04:27 13500
Впервые! Киев готов отступить…
Впервые! Киев готов отступить…
13 октября 2024, 15:40 11496
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться