Северная Корея перебрасывает солдат в Украину

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 13 октября заявил, что Северная Корея поставляет российской армии оружие и личный состав.

«Мы видим, что наращивается союз между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта», — заявил Зеленский.

Президент призвал партнеров усилить поддержку Украины для недопущения большей войны.

«Фронт нуждается в большей поддержке. Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительных поставках для наших сил — это не просто перечень военных средств. Это о повышении давления на агрессора», — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Washington Post сообщило, что несколько тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку в России, а до конца года они могут быть переброшены на фронт в Украине.