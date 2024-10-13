Минобороны Германии потеряло надежду в Украине
В Минобороны ФРГ потеряли веру в способность ВСУ добиться успеха на поле боя.
Об этом пишет Bild со ссылкой на доклад ведомства.
"Наступление с целью освобождения собственной территории невозможно для Украины сейчас", - сказали изданию источники, знакомые с содержанием доклада о ситуации в Украине. Напротив, в ВСУ наблюдается "значительное истощение", считают немецкие военные специалисты. По их оценке, стоит лишь надеяться, что предстоящий период распутицы замедлит наступление российских войск.
В то же время ВС РФ "систематически продвигаются вперед" на запад.
Bild пишет, что на вопрос, как можно остановить это продвижение, в Министерстве обороны не знают ответа. В ведомстве в целом "крайне обеспокоены" решимостью России продолжать боевые действия, говорится в докладе.