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«Хезболла» поразила военную базу Израиля №7200: погибшие и раненые
Новость дня
«Хезболла» поразила военную базу Израиля №7200: погибшие и раненые

Минобороны Германии потеряло надежду в Украине

01:00 571

В Минобороны ФРГ потеряли веру в способность ВСУ добиться успеха на поле боя.

Об этом пишет Bild со ссылкой на доклад ведомства.

"Наступление с целью освобождения собственной территории невозможно для Украины сейчас", - сказали изданию источники, знакомые с содержанием доклада о ситуации в Украине. Напротив, в ВСУ наблюдается "значительное истощение", считают немецкие военные специалисты. По их оценке, стоит лишь надеяться, что предстоящий период распутицы замедлит наступление российских войск.

В то же время ВС РФ "систематически продвигаются вперед" на запад.

Bild пишет, что на вопрос, как можно остановить это продвижение, в Министерстве обороны не знают ответа. В ведомстве в целом "крайне обеспокоены" решимостью России продолжать боевые действия, говорится в докладе.

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