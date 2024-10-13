Иран стоит на своем: России ракеты не передавали

На встрече с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и испанским дипломатом Энрике Морой в Нью-Йорке... я четко сказал и еще раз повторяю: мы не предоставляли России баллистических ракет. Если Европе нужен предлог для уступок шантажу Израиля, лучше найдите другую историю. Об этом написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети Х.

Кроме того, он указал, что ирано-российское военное сотрудничество "не является новым", а имеет свою историю задолго до начала российско-украинской войны.