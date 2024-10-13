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«Хезболла» поразила военную базу Израиля №7200: погибшие и раненые
Новость дня
«Хезболла» поразила военную базу Израиля №7200: погибшие и раненые

Иран стоит на своем: России ракеты не передавали

01:13 358

На встрече с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и испанским дипломатом Энрике Морой в Нью-Йорке... я четко сказал и еще раз повторяю: мы не предоставляли России баллистических ракет. Если Европе нужен предлог для уступок шантажу Израиля, лучше найдите другую историю. Об этом написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети Х.

Кроме того, он указал, что ирано-российское военное сотрудничество "не является новым", а имеет свою историю задолго до начала российско-украинской войны.

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«Хезболла» поразила военную базу Израиля №7200: погибшие и раненые
«Хезболла» поразила военную базу Израиля №7200: погибшие и раненые видео, обновлено: 02:28
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55 российских компаний приехали поднимать сельское хозяйство Азербайджана
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13 октября 2024, 12:05 9486
Украина теряет еще один стратегический город
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Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане
Ильхам Алиев торопит: нехватка воды в Азербайджане горячая тема
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