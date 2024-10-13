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Байден заявил, что готов к переговорам с Россией и Китаем

01:18 567

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Об этом говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена в связи с присуждением в этом году Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки "Хиданке".

По мнению главы государства, мировое сообщество "должно продолжать добиваться прогресса на пути к тому дню, когда сможет окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия".

"Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы снизить ядерную угрозу. Ни нашим странам, ни всему миру не выгодно тормозить прогресс в сокращении ядерных арсеналов. Снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно из-за них. Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над созданием которых мы работали сообща, и идут вразрез с жизненно важной работой сегодняшних нобелевских лауреатов", - сказал президент.

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