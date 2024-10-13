ООН обвиняет Израиль в военном преступлении. Войска не покинут Ливан

Миротворцы остаются на позициях. ООН ответила на призыв правительства Израиля вывести войска с юга Ливана.

Миротворцы UNIFIL остаются на всех позициях, а флаг Организации Объединенных Наций продолжает развеваться. Так спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на призыв премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вывести военных с юга Ливана, передает агентство Reuters.

"Нападения на миротворцев являются нарушением международного права, включая международное гуманитарное право. Они могут стать военными преступлениями", – процитировал слова Гутерриша Дюжаррик после того, как израильские танки ворвались в миротворческую базу на юге Ливана.