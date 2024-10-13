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«Хезболла» поразила военную базу Израиля №7200: погибшие и раненые
Новость дня
«Хезболла» поразила военную базу Израиля №7200: погибшие и раненые

Италия обвиняет Нетаньяху

01:32 496

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе телефонного разговора премьер Италии сказала своему израильскому коллеге, что атаки на миротворцев ООН в Ливане являются неприемлемыми.
Мелони также призвала к "полному выполнению" резолюции 1701 Совета Безопасности ООН по Ливану и подчеркнула настоятельную необходимость деэскалации конфликта в регионе.

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