Запад готовит новые санкции: против России и ее людей в Молдове

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в понедельник в Люксембурге обсудят наполнение нового режима санкций против России за "дестабилизирующие действия за рубежом", в частности в Молдове.

В проекте документа указывается, что "новые санкционные рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран".

Под санкции, вероятно, попадут пять физлиц и одна организация, включая главу Гагаузии Евгению Гуцул. В списках также окажутся экс-кандидат в мэры Бельц Арина Коршикова, депутаты от пророссийской партии "Шор", бывший спикер парламента Андриан Канду.