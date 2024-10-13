Жозеп Боррель о будущей войне

Война против Украины открыла окно в будущее войны: наземные роботы будут делать все, от разведки до прямых атак. Россия уже развернула беспилотные летательные аппараты, которые могут запускать противотанковые ракеты, гранаты и беспилотники. Украина использовала роботов для эвакуации раненых и обезвреживания взрывчатых веществ, пишет в своем блоге на сайте Европейской службы внешних действий высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Боррель приходит к однозначному выводу: «воздушные беспилотники уже успешно дополняют танки. Морские беспилотники нейтрализовали большую часть формального преимущества России на море, вновь открыв Черное море. Беспилотники также сделали войну гораздо более асимметричной: рой дешевых беспилотников (500 евро за единицу) может обездвижить боевой танк, и даже гораздо более дорогой F-35 будет испытывать трудности в борьбе с ними».