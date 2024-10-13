НАТО начинает ядерные учения

Масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием двух тысяч военнослужащих из 13 государств альянса и до 60 военных самолетов начинаются сегодня, в понедельник, 14 октября на севере Европы.

Как пояснил ранее генсек альянса Марк Рютте, учения пройдут, в основном, в Великобритании, в Северном море, а также в Бельгии и Нидерландах. По его словам, маневры должны продемонстрировать "любому противнику", что НАТО готова ответить на любые угрозы.

Согласно заявлению альянса, учения плановые, к ним готовились более года, боевое оружие в них использовать не планируют.

Маневры продлятся две недели. В них будет задействовано восемь авиабаз. В частности, в учениях примут участие различные самолеты, способные нести ядерное оружие, бомбардировщики, истребители сопровождения и дозаправщики, самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы.