«Устрашение для сепаратистов»: масштабные военные учения Китая. Экстренное совещание на Тайване

Вместе с тем он подчеркнул, что решимость президента поддерживать мир и стабильность на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе остается неизменной. Го Яхуэй выразил надежду, что приверженность обеих сторон к «здоровому и упорядоченному диалогу» останется неизменной.

Президент Тайваня Лай Циндэ созвал экстренное совещание по вопросам национальной безопасности и поручил соответствующим подразделениям отреагировать на начавшиеся этим утром масштабные учения Китая в Тайваньском проливе. Об этом журналистам сообщил представитель администрации президента Го Яхуэй, передает Центральное информационное агентство острова (CNA).

«Учения являются мощным устрашением для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня, это обоснованный и необходимый шаг для защиты государственного суверенитета и сохранения единства нации», - цитирует заявление Ли Си агентство «Синьхуа».

Восточное боевое командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начало в понедельник учения «Совместный острый меч 2024Б» с участием армии, военно-морских, воздушных сил и ракетных войск в Тайваньском проливе, а также к северу, югу и востоку от острова, сообщил представитель командования Ли Си.

По словам представителя командования, в рамках маневров военно-морскими и военно-воздушными силами будет проведено совместное патрулирование, отработка «блокады и контроля ключевых портов и районов, нанесения ударов по морским и наземным целям, захвате комплексного контроля».

Учения подразумевают приближение к острову с разных сторон кораблей и самолетов НОАК. Целью маневров, как отмечают военные, является проверка боеспособности восточного боевого командования НОАК.

Тем временем Минобороны Тайваня, сообщает японское агентство «Киодо», уже осудило действия Пекина. Ведомство назвало стартовавшие учения «нерациональным и провокационным поведением» и заявило, что направило «соответствующие силы» для защиты «свободы, демократии и суверенитета» острова. В заявлении оборонного ведомства Тайваня говорится, что «средства наблюдения и разведки ведут плотное наблюдение за перемещениями частей коммунистических ракетных войск, гарнизоны на всех отдаленных островах переведены на режим повышенной бдительности, а самолеты и корабли будут реагировать на действия противника в соответствии с боевым распорядком».

В письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера указывается, что «мы призываем КНР проявлять сдержанность и избегать любых дальнейших действий, которые могут подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе и в регионе в целом, что необходимо для регионального мира и процветания и является предметом международной обеспокоенности. Мы продолжаем следить за деятельностью КНР и координировать свои действия с союзниками и партнерами в отношении наших общих проблем».

По его словам, «Соединенные Штаты серьезно обеспокоены совместными военными учениями Народно-освободительной армии [КНР] в Тайваньском проливе и в районе Тайваня».

Как отмечает «Киодо», в Пекине не указали, как долго продлятся учения.