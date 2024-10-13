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«Хезболла» поразила военную базу Израиля №7200: погибшие и раненые

«Хезболла» бьет по израильским военным и в Ливане

08:54 1500

Бойцы милиции «Хезболла» нанесли удары по скоплению военнослужащих Армии обороны Израиля на юге Ливана. Об этом говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале военно-информационной службы «Хезболлы».

По данным движения, израильские военные попали под ракетный обстрел в районе населенных пунктов аль-Лабуна и Халет-Варда. Информации о результатах этих ударов не приводится.

«Хезболла» также сообщила о пресечении попытки израильской пехоты продвинуться вглубь территории Ливана в районе поселка Маркаба, где она попала под артиллерийский обстрел.

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