«Хезболла» бьет по израильским военным и в Ливане

Бойцы милиции «Хезболла» нанесли удары по скоплению военнослужащих Армии обороны Израиля на юге Ливана. Об этом говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале военно-информационной службы «Хезболлы».

По данным движения, израильские военные попали под ракетный обстрел в районе населенных пунктов аль-Лабуна и Халет-Варда. Информации о результатах этих ударов не приводится.

«Хезболла» также сообщила о пресечении попытки израильской пехоты продвинуться вглубь территории Ливана в районе поселка Маркаба, где она попала под артиллерийский обстрел.