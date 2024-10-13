Новый автобусный рейс на освобожденные земли: теперь в Лачин
Отныне из Баку до города Лачина можно добраться ежедневными регулярными автобусными рейсами.
13 октября ознаменовано еще одним важным событием в рамках программы "Великого возвращения": первые пассажиры регулярного автобусного рейса Баку-Лачин, организованного Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA), отправились в путь из Бакинского международного автовокзального комплекса.
Рейсы из Баку в Лачин будут осуществляться ежедневно в 08:00, а в обратном направлении автобусы будут отправляться в путь в 16:00. Цена билета на рейс Баку-Лачин-Баку в одном направлении составляет 16,20 маната.
В качестве промежуточного пункта для этого рейса определено село Агалы Зангиланского района. Стоимость билета до промежуточного пункта Баку-Зангилан (Агалы) составляет 13,90 маната.
Билеты можно приобрести только онлайн через портал biletim.az. При их покупке необходимо иметь разрешение в соответствии с правилами въезда на освобожденные от оккупации территории.
Целью организации регулярных автобусных рейсов, запущенных в рамках программы "Великого возвращения", является предоставление качественных транспортных услуг гражданам, проживающим на освобожденных от оккупации территориях.
Запуск регулярных автобусных рейсов в Лачин, как и в другие освобожденные районы, стал важным шагом в деле скорейшего налаживания жизни на этих землях, их возрождения и обеспечения транспортного сообщения.