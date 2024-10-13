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Израиль разбомбил больницу: множество жертв

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Израиль нанес удар по больнице в лагере беженцев в Дейр-эль-Балах, сектор Газа: десятки жертв, пишут арабские СМИ. Сообщается, что число жертв может вырасти.

По данным ЦАХАЛ, в больнице располагался командный центр ХАМАС. Израиль заявил, что предпринял меры для минимизации ущерба среди гражданского населения.

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что удар вызвал пожар, уничтоживший более 30 палаток палестинцев, и многие раненые находятся в критическом состоянии.

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