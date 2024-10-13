Израиль разбомбил больницу: множество жертв
09:53 1302
Израиль нанес удар по больнице в лагере беженцев в Дейр-эль-Балах, сектор Газа: десятки жертв, пишут арабские СМИ. Сообщается, что число жертв может вырасти.
По данным ЦАХАЛ, в больнице располагался командный центр ХАМАС. Израиль заявил, что предпринял меры для минимизации ущерба среди гражданского населения.
Телеканал Al Mayadeen сообщил, что удар вызвал пожар, уничтоживший более 30 палаток палестинцев, и многие раненые находятся в критическом состоянии.
October 14, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!