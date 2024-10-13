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Масштабные учения и в Литве

10:12 410

Международные военные учения «Сильный грифон» (Brave Griffin-2024/2), организованные пехотной бригадой «Жемайтия», стартуют в понедельник, 14 октября, на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, расположенном вблизи границы Литвы с Беларусью.

Указывается, что в этих учениях будут задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих из США, Великобритании и Польши, а также 250 единиц техники. По данным Вооруженных сил Литвы, цель этих ежегодных маневров - обучение подразделений бригады «Жемайтия» планированию и проведению оборонительных операций во взаимодействии с подразделениями союзников.

Как отмечается в пресс-релизе, 14 октября планируется интенсивное перемещение военной техники по маршруту Клайпеда - Казлу-Руда, а 20 октября - по маршруту Казлу-Руда - Пабраде. Учения «Сильный грифон» продлятся две недели - до 31 октября.

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