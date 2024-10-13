Россияне продвинулись в Донбассе и Курской области
10:12 1354
Аналитики проекта DeepState, который отслеживает информацию на фронте, обновили карту боевых действий.
Отмечается, что россияне имеют успех в Донецкой области, в частности, продвинулись возле Угледара и Часов Яра.
«Враг продвинулся возле Калиновки, Часов Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки (Курской области РФ), Кремневого (Курской области РФ), в Цукурино и Золотой Ниве», - отметили аналитики.
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