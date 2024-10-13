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Венгрия пытается сорвать помощь Украине

Politico
10:25 654

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что знает способ, как помочь кандидату в президенты США Дональду Трампу на выборах.

«Он (Орбан) придумал способ, чтобы позволить Трампу, если он успешно пробьется в Белый дом на второй срок в ноябре, вывернуться из кредита в размере 50 миллиардов долларов, который США, Европейский союз и лидеры G7 предложили Украине», — говорится в материале Politico.

Это позволит кандидату в президенты снять с себя ответственность и сказать избирателям-республиканцам, что в случае избрания он «не даст Украине ни цента».

Если Брюссель и Вашингтон совместно подпишут кредит, переизбранный Трамп будет вынужден обслуживать его в течение многих лет. Но если кредит будет одобрен без участия США, у него не будет таких обязательств. Поэтому Орбан блокирует выдачу кредита.

Предполагается, что кредит будет погашен за счет замороженных российских активов. Общая стоимость этих активов превышает 250 миллиардов долларов. Европейские страны имеют больше возможностей для участия в этом процессе, поскольку контролируют большую часть замороженных средств.

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