В России уничтожен Ту-134

На российском военном аэродроме «Оренбург-2» уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Сожгли вражескую Тушку. В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в России сгорел самолет Ту-134, принадлежавший 117 военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора. Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме «Оренбург-2», где базировался Ту-134», - говорится в сообщении.

В украинской разведке отмечают, что такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава Минобороны РФ.