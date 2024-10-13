Миллиарды кубометров азербайджанского газа в Европе

Азербайджан в январе-сентябре текущего года экспортировал в Европу 9,4 млрд кубометров газа. Об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

За этот период, отметил Шахбазов, в Турцию экспортировано 7,3 млрд кубометров, а в Грузию - 1,7 млрд кубометров газа.

Кроме того, по его словам, за этот период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию экспортировано 4,2 млрд кубометров газа.

Экспорт газа из Азербайджана за 9 месяцев этого года вырос примерно на 4,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 18,4 млрд кубометров.