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Тайный визит в Египет главы израильской разведки

10:43 412

Директор израильской Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар тайно посетил в воскресенье Каир и встретился с главой египетской разведки Аббасом Камелем. Об этом сообщил информационный портал Walla.

В ходе контактов руководителей спецслужб речь в том числе шла о тупиковой ситуации в переговорах по сделке с заложниками, сообщил источник, знакомый с содержанием визита.

По информации источника, Бар обсуждал с Камелем пути возобновления переговоров по сделке с заложниками на фоне того, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар возобновил контакты с представителями организации в Дохе, а через них и с катарскими, и с египетскими посредниками.

Глава ШАБАК также обсудил со своим египетским коллегой пути выхода из кризиса после закрытия КПП «Рафах» два месяца назад, что омрачает отношения между Израилем и Египтом.

 В Офисе главы ШАБАК от комментариев отказались, отмечает Walla.

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