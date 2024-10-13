Мингячевирская регата теперь в Физули

16-18 октября Министерство молодежи и спорта (ММС) совместно с Федерацией каноэ и гребли Азербайджана (ФКГА) организует международный турнир "Мингячевирская регата-2024".

В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из 12 стран — Азербайджана, Эстонии, Грузии, Италии, Венгрии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Польши, Турции, Украины и Узбекистана.

Впервые традиционная регата пройдет в освобожденном от оккупации Физули — на водохранилище Ашагы Кендяленчай. Соревнования начнутся 16 октября в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире. Официальная церемония открытия регаты состоится 17 октября на водохранилище Ашагы Кендяленчай в Физули в связи с годовщиной освобождения города Физули от оккупации.

Финальные соревнования и церемония закрытия пройдут 18 октября в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире. Следует отметить, что Федерация каноэ и гребли Азербайджана ранее организовала первые масштабные спортивные мероприятия на освобожденных территориях, в том числе международные турниры "Кубок Президента" и "Мингячевирская регата" в Суговушане.