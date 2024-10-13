Жуткая история в Иране: десятки погибших и ослепших

В четырех провинциях Ирана от тяжелого отравления, вызванного употреблением метилового спирта, скончались 48 человек.

Сотни людей отравились в провинциях Мазендеран, Гилан, Хамедан и Занджан за последние две недели из-за употребления поддельного алкоголя, сообщает иранская газета Hamshri.

В четырех провинциях 48 человек, госпитализированных в связи с тяжелым отравлением метиловым спиртом, умерли. Многие люди полностью потеряли зрение.

Согласно этой информации, 21 человек в Мазендеране, 15 в Гилане, 11 в Хемедане и 1 в Занджане умерли от отравления.

Люди, производившие и продававшие поддельные спиртные напитки, выявлены и арестованы.