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Жуткая история в Иране: десятки погибших и ослепших

11:06 840

В четырех провинциях Ирана от тяжелого отравления, вызванного употреблением метилового спирта, скончались 48 человек.

Сотни людей отравились в провинциях Мазендеран, Гилан, Хамедан и Занджан за последние две недели из-за употребления поддельного алкоголя, сообщает иранская газета Hamshri.

В четырех провинциях 48 человек, госпитализированных в связи с тяжелым отравлением метиловым спиртом, умерли. Многие люди полностью потеряли зрение.

Согласно этой информации, 21 человек в Мазендеране, 15 в Гилане, 11 в Хемедане и 1 в Занджане умерли от отравления.

Люди, производившие и продававшие поддельные спиртные напитки, выявлены и арестованы.

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