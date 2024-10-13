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Туареги в Мали воюют украинскими беспилотниками

11:06 316

С лета этого года туареги движения CSP активно используют украинские беспилотники в борьбе против малийской армии и ее российских союзников из ЧВК «Вагнер». Киев оказывает мятежникам сдержанную, но решительную поддержку, пишет Le Monde.

Использование туарегами украинских беспилотников больше не является тайной. «Основной месседж в том, что повстанцы теперь имеют возможности для ударов с воздуха, как и их враги», - заявили представители CSP.

4 октября 2024 года небольшие дроны атаковали военный лагерь в Гундаме, расположенный в регионе Тимбукту, где находятся подразделения ЧВК «Вагнер». Представители CSP утверждают, что убиты по меньшей мере девять российских наемников. В сентябре произошли подобные атаки на тот же лагерь и другие объекты в регионе.

По словам одного из командиров CSP, беспилотники «используются главным образом для нацеливания на силы «Вагнер» в Мали». Несмотря на это, лидеры повстанцев отрицают украинское происхождение дронов, утверждая, что они были приобретены на черном рынке в Ливии.

Эксперты отмечают, что эти легкие беспилотники не способны радикально изменить военный потенциал повстанцев, но они являются важным оружием в битвах против российских наемников.

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