Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski
Компания Baku City Residences и швейцарский бренд Kempinski подписали соглашение о сотрудничестве, открывающее новую главу в истории бакинской недвижимости. Роскошный жилой комплекс Bayıl Bay теперь будет управляться международной сетью Kempinski, гарантируя своим резидентам высочайший уровень сервиса и комфорта. Комплекс получит новое название Kempinski Residences Bayıl Bay. Расположенный на первой линии моря, этот эксклюзивный проект является настоящей жемчужиной Баку.
Этот архитектурный шедевр на берегу Каспийского моря, включает в себя лимитированную коллекцию из 37 квартир, предлагая своим владельцам поистине роскошный образ жизни.
Широкий выбор эксклюзивных квартир для взыскательных покупателей
Kempinski Residences Bayıl Bay предлагает 37 эксклюзивных квартир площадью от 249 до 436,6 кв.м., предлагающих своим владельцам уникальную возможность насладиться престижным образом жизни в самом сердце Баку. Кроме того, резиденты смогут воспользоваться всеми преимуществами комплекса, включая просторные террасы, фитнес-центр, ресторан с панорамным видом и многое другое.
Оазис роскоши в сердце города
Kempinski Residences Bayıl Bay расположен в одном из самых престижных районов Баку, в непосредственной близости от таких знаковых достопримечательностей, как Ичеришехер, Девичья башня, Национальный музей ковра и Baku Crystal Hall. Из окон комплекса открывается захватывающий вид на Пламенные башни.
Изысканные детали и продуманная планировка
Проект Kempinski Residences Bayıl Bay – это результат работы талантливого итальянского архитектора Мауро Липпарини. Здание отличается уникальным фасадом с системой теплоизоляции и продуманным вертикальным озеленением террас, с эксклюзивными растениями, которые создают атмосферу роскоши и уюта, подчеркивая высокий статус резидентов.
Выгодное инвестиционное предложение в сердце Баку
Kempinski Residences Bayıl Bay – это не только роскошное жилье, но и выгодное инвестиционное предложение. Как отметила Барбара Мукерманн, генеральный директор “Kempinski Group”, Баку привлекает все больше инвесторов. "Наши резиденты смогут не только наслаждаться комфортной жизнью, но и получить стабильный доход от сдачи своей недвижимости в аренду", – подчеркнула она.
Рамиль Магеррамов, генеральный директор Baku City Residences, прокомментировал сотрудничество с Kempinski: "Мы рады объявить о начале нового этапа в проекте –Kempinski Residences Bayıl Bay. Партнерство с одной из старейших и наиболее уважаемых компаний Европы позволит нам создать в Баку уникальную атмосферу, соответствующую самым высоким международным стандартам. Резиденты Kempinski Residences Bayıl Bay смогут насладиться неповторимым уровнем сервиса и комфорта".
Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на второй квартал 2025 года.
Окомпании “Baku City Residences”:
Компания “Baku City Residences” с десятилетним опытом работы занимает лидирующие позиции на рынке недвижимости Азербайджана, предлагая современные жилые комплексы с широким спектром услуг. Компания успешно реализовала такие знаковые проекты, как “Baku City Residences Olimpik”, “Baku City Residences Xatai”, “Bayil Bay”, “Yacht Club Residences” и “Shusha City Residences”, отличающиеся изысканным дизайном и премиальными условиями.
О “Kempinski”:
Основанная в 1897 году, сеть отелей “Kempinski” является старейшей сетью роскошных отелей в Европе. Богатое наследие “Kempinski”, отличающееся безупречным индивидуальным сервисом и превосходным гостеприимством, воплощает эксклюзивность и индивидуальность. Сегодня группа компаний “Kempinski” управляет 82 отелями и резиденциями в 35 странах, а также реализует более 28 престижных проектов по всему миру.
Пятизвездочные отели, управляемые компанией, сохраняя свое уникальное наследие, в то же время отражают силу и успех бренда “Kempinski”. Каждый отель, работающий под брендом “Kempinski”, отражает культурные традиции страны, в которой он расположен, и предлагает гостям желаемое качество.
Сеть отелей “Kempinski” включает в себя исторические здания, отмеченные наградами городские отели, роскошные курорты и престижные резиденции. “Kempinski” является одним из основателей Глобального гостиничного альянса (GHA), крупнейшего в мире альянса независимых гостиничных брендов.