Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski

Компания Baku City Residences и швейцарский бренд Kempinski подписали соглашение о сотрудничестве, открывающее новую главу в истории бакинской недвижимости. Роскошный жилой комплекс Bayıl Bay теперь будет управляться международной сетью Kempinski, гарантируя своим резидентам высочайший уровень сервиса и комфорта. Комплекс получит новое название Kempinski Residences Bayıl Bay. Расположенный на первой линии моря, этот эксклюзивный проект является настоящей жемчужиной Баку. Этот архитектурный шедевр на берегу Каспийского моря, включает в себя лимитированную коллекцию из 37 квартир, предлагая своим владельцам поистине роскошный образ жизни.

Широкий выбор эксклюзивных квартир для взыскательных покупателей Kempinski Residences Bayıl Bay предлагает 37 эксклюзивных квартир площадью от 249 до 436,6 кв.м., предлагающих своим владельцам уникальную возможность насладиться престижным образом жизни в самом сердце Баку. Кроме того, резиденты смогут воспользоваться всеми преимуществами комплекса, включая просторные террасы, фитнес-центр, ресторан с панорамным видом и многое другое.

Оазис роскоши в сердце города Kempinski Residences Bayıl Bay расположен в одном из самых престижных районов Баку, в непосредственной близости от таких знаковых достопримечательностей, как Ичеришехер, Девичья башня, Национальный музей ковра и Baku Crystal Hall. Из окон комплекса открывается захватывающий вид на Пламенные башни. Изысканные детали и продуманная планировка Проект Kempinski Residences Bayıl Bay – это результат работы талантливого итальянского архитектора Мауро Липпарини. Здание отличается уникальным фасадом с системой теплоизоляции и продуманным вертикальным озеленением террас, с эксклюзивными растениями, которые создают атмосферу роскоши и уюта, подчеркивая высокий статус резидентов. Выгодное инвестиционное предложение в сердце Баку Kempinski Residences Bayıl Bay – это не только роскошное жилье, но и выгодное инвестиционное предложение. Как отметила Барбара Мукерманн, генеральный директор “Kempinski Group”, Баку привлекает все больше инвесторов. "Наши резиденты смогут не только наслаждаться комфортной жизнью, но и получить стабильный доход от сдачи своей недвижимости в аренду", – подчеркнула она.