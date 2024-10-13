Украина остановила россиян под Селидово

Многие населенные пункты вокруг Селидово уже оккупированы россиянами, но под самим городом оборону успешно держит 15-я бригада Нацгвардии "Кара-Даг", пишет обозреватель издания Bild Юлиан Рёпке.

Он отметил, что сотни россиян атакуют там украинских военных каждый день, и несколько раз они уже входили на окраины Селидово, но каждый раз отступали. "Например, они пытались взять угольные шахты на северо-востоке города. Но в бой вступили украинские БТР-4, заставившие ВС РФ бежать", - сообщил обозреватель.

"В Николаевке, Новогродовке, Гродовке - повсюду россияне подошли очень близко к Покровску. Исключение - только Селидово и его окрестности, где оборону очень хорошо держит бригада "Кара-Даг". Там российская армия продвинулась меньше всего", - отметил Рёпке.

Он сказал, что южный фланг войск полностью разрушен, а северный фланг под угрозой. "Это всегда большая проблема: когда одна украинская бригада хорошо обороняется и сдерживает врага, она очень зависит от соседних бригад и вынуждена отступать, чтобы избежать окружения", - объяснил Рёпке.