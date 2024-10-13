Ильхам Алиев встретился с новыми послами
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Эстонской Республики в нашей стране Вайно Рейнарта, новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Бенин Андре Акамби Окунлолы-Биау, а также новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Дания в Азербайджане Оле Тофта.
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14 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Бельгия в нашей стране Жюльена де Фрепона, а также новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Катар Мухаммеда Хамада Саада Аль-Фухейда Аль-Хаджири, сообщает официальный сайт главы государства.