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Ильхам Алиев встретился с новыми послами

фото; обновлено 12:21
12:21 1149

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Эстонской Республики в нашей стране Вайно Рейнарта, новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Бенин Андре Акамби Окунлолы-Биау, а также новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Дания в Азербайджане Оле Тофта.

* * * 12:04

14 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Бельгия в нашей стране Жюльена де Фрепона, а также новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Катар Мухаммеда Хамада Саада Аль-Фухейда Аль-Хаджири, сообщает официальный сайт главы государства.

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