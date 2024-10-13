NEQSOL Holding покупает одного из крупнейших производителей титана в мире

NEQSOL Holding становится владельцем АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК/UMCC) – одного из крупнейших в мире производителей титанового сырья.

Производство титана находится в центре мирового внимания ввиду стабильно растущего глобального спроса. Этот высокопрочный и легкий металл широко используется в самых различных отраслях и является критически важным и востребованным для аэрокосмической индустрии, производства высокотехнологических медицинских приборов, протезирования, производства электроники и химической промышленности.

Компания "Цемин Украина", входящая в состав NEQSOL Holding, стала покупателем 100% акций государственной "Объединенной горно-химической компании" по результатам аукциона по приватизации компании. Сделка по приватизации была также одобрена Кабинетом Министров Украины.

АО "Объединенная горно-химическая компания" входит в десятку крупнейших компаний по добыче и обогащению концентратов титановых и циркониевых руд в мире и является крупнейшей в Европе, занимая 4% мирового рынка. В 2020 году АО "Объединенная горно-химическая компания" произвела почти 350 000 тонн концентрата титановой руды и циркона. В состав компании входят Вольногорский горнометаллургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области Украины.

"С приобретением "Объединенной горно-химической компании" мы продолжаем реализовывать нашу стратегию международного расширения бизнеса. ОГХК является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, имеющего очень важное значение и применение в различных стратегических отраслях. Эта сделка усилит позиции нашего холдинга в международном бизнесе. Как стратегический инвестор, мы будем способствовать модернизации и дальнейшему развитию компании", – отметили в руководстве NEQSOL Holding.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в таких сферах, как телекоммуникации, энергетика, производство строительных материалов и высокие технологии.