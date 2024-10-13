Владислав Викторсон собирался убить по заказу Ирана

В рамках совместной деятельности Службы общей безопасности и подразделения «Лахав 433» полиции Израиля была раскрыта инфраструктура иранских спецслужб, которая занимается вербовкой граждан в Израиле. В связи с этим был задержан для допроса Владислав Викторсон, 30 лет, житель Рамат-Гана.

Расследование ШАБАК и полиции показало, что начиная с августа Владислав общался в социальных сетях с человеком по имени «Мари Хосси». Контакт велся на иврите.

В рамках вышеупомянутых отношений Владислав под руководством иранской организации выполнял различные задания, включая нанесение граффити, вывешивание баннеров, закапывание денег и даже сжигание транспортных средств в районе парка Яркон в Тель-Авиве.

Позже Владиславу было поручено вывести из строя инфраструктуру связи и банкоматы, а также поджечь леса. Некоторые из описанных задач были задокументированы, и за их выполнение было заплачено более 5000 долларов США. По данным следствия, Владислав даже согласился выполнить задание по уничтожению человека в Израиле и бросить гранату в дом, а затем работал над получением оружия, в том числе снайперских винтовок, пистолетов и гранат.

Для выполнения своих задач Владислав привлек к работе еще двух граждан, в том числе свою напарницу Анну Бернштейн около 18 лет, жительницу Рамат-Гана, которая принимала участие в выполнении некоторых заданий. Владиславу даже предлагали найти разведчиков, чтобы вербовать их для выполнения дополнительных задач и фотографирования демонстрантов во время протестов.

Сегодня обвинение было предъявлено лицам, причастным к преступлениям против безопасности.