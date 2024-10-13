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Трамп назвал своих главных врагов

12:30 1517

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business назвал демократов и других лиц, которые выступали против него или расследовали его деятельность, «врагами внутри», и более опасными, чем основные иностранные противники Соединенных Штатов, включая Россию и Китай.

При этом Трамп особо выделил тех, кого он назвал «сумасшедшими, которые есть у нас внутри, такими как Адам Шифф», конгрессмена, который был главным обвинителем на первом процессе по импичменту тогдашнего президента в Сенате.

Во время интервью Fox Business ведущая Мария Бартиромо спросила Трампа о том, как он будет обращаться с бюрократами, которые могут попытаться подорвать его авторитет на возможном втором сроке.

«Я всегда говорю, что у нас есть два врага. У нас есть внешний враг, а затем у нас есть враг изнутри, и враг изнутри, на мой взгляд, более опасен, чем Китай, Россия и все эти страны», - сказал Трамп.

Экс-президент США отметил, что «умный президент» мог бы справиться с внешними противниками «довольно легко», но «труднее всего справиться с этими сумасшедшими, которые у нас внутри, такими как Адам Шифф».

«Я называю его врагом внутри», - добавил он.

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