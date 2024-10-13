Польша устанавливает минные поля и противотанковые ежи

Польша прикроет свою границу минными полями, но не всю, а только восточную и часть северной. Решение об этом уже принято, сообщает телеканал TVP.

Варшава приняла решение о строительстве на восточной и северной границах фортификационных сооружений в рамках программы «Восточный щит». Планируется установка бетонных ежей, минных полей, а также сооружение противотанковых рвов протяженностью 800 км. Все это, как планируется, должно остановить не только незаконных мигрантов, но и российское вторжение. Строительство рассчитано на четыре года и должно завершиться в 2028 году.

Предварительно польские военные проведут учения, которые начнутся 14 октября. В ходе учений польские военные в присутствии премьер-министра Дональда Туска будут тренироваться копать рвы, ставить ежи и устанавливать мины.

На полигоне в Ожише начнутся учения, сюда прибудет премьер-министр Дональд Туск. Учения связаны с тестированием элементов «Восточного щита», говорится в сообщении.