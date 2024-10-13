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Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
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Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»

В Европе спорят из-за поставок оружия в Израиль

12:40 624

Острые разногласия возникли в Евросоюзе по вопросу о прекращении поставок оружия Израилю, некоторые страны ЕС выступают за их наращивание, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза в Люксембурге.

«По вопросу прекращения поставок оружия есть серьезные разногласия, ряд стран Евросоюза выступает, наоборот, за наращивание поставок. Мы будем это обсуждать, но едва ли решение возможно. Эта проблема остается в национальной компетенции», - сказал Боррель.

Глава евродипломатии также призвал Израиль прекратить нападки на генсека ООН Антониу Гутерриша, поскольку не он принимает решения о присутствии миссии ООН в Ливане, а Совет Безопасности ООН.

«Прекратите обвинять генсека ООН. Это не он, а Совет Безопасности ООН принимает решения о том, останется ли миссия ООН в Ливане», - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что все страны ЕС уже призвали Израиль прекратить атаковать миротворцев ООН.

В воскресенье Нетаньяху обратился к Гутерришу с требованием немедленно вывести миротворцев Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) из зоны боевых действий в районе ливано-израильской границы. По его версии, миротворцы ООН, оставаясь на своих позициях, «становятся заложниками» вооруженных отрядов «Хезболлы», против которых направлены действия израильских войск.

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