Шансы Харрис и Трампа почти равны

Букмекеры оценивают вероятность победы кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на президентских выборах в среднем в 53,7%. Об этом сообщил портал Election Betting Odds.

По его данным, шансы на успех вице-президента США Камалы Харрис составляют в среднем 45,7%.