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Шансы Харрис и Трампа почти равны

12:45 723

Букмекеры оценивают вероятность победы кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на президентских выборах в среднем в 53,7%. Об этом сообщил портал Election Betting Odds.

По его данным, шансы на успех вице-президента США Камалы Харрис составляют в среднем 45,7%.

Однако, согласно последним опросам общественного мнения, Харрис, претендующая на высший государственный пост от демократов, опережает Трампа. Так в соответствии с исследованием, проведенным 4-8 октября телеканалом ABC совместно с социологической службой Ipsos, она на 2 процентных пункта впереди оппонента. Харрис поддерживают 50% избирателей, за Трампа готовы отдать голоса 48%. В опросе приняли участие свыше 2,6 тыс. человек.

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться Трамп и Харрис.

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