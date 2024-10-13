Банк Республика и ФК «Сабах» провели акцию по посадке деревьев

Банк Республика, один из ведущих банков страны, провел очередную акцию в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира».

Так, сотрудники Банка совместно с футболистами ФК «Сабах», одного из ведущих клубов национального футбольного чемпионата, посадили около 100 деревьев, соответствующих местным климатическим условиям, вокруг стадиона «Банк Республика Арена», расположенного в Масазыре.

В банке заявили, что основной целью акции было помочь создать экологический баланс путем посадки деревьев, защитить окружающую среду и направить внимание молодых поколений на защиту природы.

Следует отметить, что Банк Республика регулярно организует различные социальные акции в направлении охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки. Банк также финансирует предприятия, работающие в направлении применения экологически чистых технологий, и поддерживает различные экологические проекты.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.