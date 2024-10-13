USD 1.7000
EUR 1.8571
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
Новость дня
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»

Банк Республика и ФК «Сабах» провели акцию по посадке деревьев

фото
12:47 401

Банк Республика, один из ведущих банков страны, провел очередную акцию в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира».

Так, сотрудники Банка совместно с футболистами ФК «Сабах», одного из ведущих клубов национального футбольного чемпионата, посадили около 100 деревьев, соответствующих местным климатическим условиям, вокруг стадиона «Банк Республика Арена», расположенного в Масазыре.

В банке заявили, что основной целью акции было помочь создать экологический баланс путем посадки деревьев, защитить окружающую среду и направить внимание молодых поколений на защиту природы. 

Следует отметить, что Банк Республика регулярно организует различные социальные акции в направлении охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки. Банк также финансирует предприятия, работающие в направлении применения экологически чистых технологий, и поддерживает различные экологические проекты. 

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebookinstagramlinkedintelegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

Путин прощупал Пезешкиана
Путин прощупал Пезешкиана наша аналитика
11:48 3322
Дожди размыли железные дороги: пассажиры жалуются. АЖД отвечает
Дожди размыли железные дороги: пассажиры жалуются. АЖД отвечает видео
13:48 1251
NEQSOL Holding покупает одного из крупнейших производителей титана в мире
NEQSOL Holding покупает одного из крупнейших производителей титана в мире
12:06 2896
Минный террор Армении продолжается: еще одна жертва
Минный террор Армении продолжается: еще одна жертва
11:54 2117
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…» видео; обновлено 11:37
11:37 24996
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski фото
11:10 2381
Россияне продвинулись в Донбассе и Курской области
Россияне продвинулись в Донбассе и Курской области
10:12 2414
«Устрашение для сепаратистов»: масштабные военные учения Китая. Экстренное совещание на Тайване
«Устрашение для сепаратистов»: масштабные военные учения Китая. Экстренное совещание на Тайване в США встревожены; обновлено 10:04
10:04 2927
Третья попытка покушения на Трампа
Третья попытка покушения на Трампа новые подробности
10:03 13050
Разжечь, чтобы не потушить
Разжечь, чтобы не потушить третья мировая
13 октября 2024, 14:06 7423
Хайфа снова под обстрелом
Хайфа снова под обстрелом обновлено, видео
00:35 3143

ЭТО ВАЖНО

Путин прощупал Пезешкиана
Путин прощупал Пезешкиана наша аналитика
11:48 3322
Дожди размыли железные дороги: пассажиры жалуются. АЖД отвечает
Дожди размыли железные дороги: пассажиры жалуются. АЖД отвечает видео
13:48 1251
NEQSOL Holding покупает одного из крупнейших производителей титана в мире
NEQSOL Holding покупает одного из крупнейших производителей титана в мире
12:06 2896
Минный террор Армении продолжается: еще одна жертва
Минный террор Армении продолжается: еще одна жертва
11:54 2117
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…» видео; обновлено 11:37
11:37 24996
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski фото
11:10 2381
Россияне продвинулись в Донбассе и Курской области
Россияне продвинулись в Донбассе и Курской области
10:12 2414
«Устрашение для сепаратистов»: масштабные военные учения Китая. Экстренное совещание на Тайване
«Устрашение для сепаратистов»: масштабные военные учения Китая. Экстренное совещание на Тайване в США встревожены; обновлено 10:04
10:04 2927
Третья попытка покушения на Трампа
Третья попытка покушения на Трампа новые подробности
10:03 13050
Разжечь, чтобы не потушить
Разжечь, чтобы не потушить третья мировая
13 октября 2024, 14:06 7423
Хайфа снова под обстрелом
Хайфа снова под обстрелом обновлено, видео
00:35 3143
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться