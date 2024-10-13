Россия внезапно прекратила использовать «Шахеды»

Российские войска впервые за почти 50 суток в ночь на 14 октября не атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед".

И.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что впервые за последние 48 суток ночь прошла без "Шахедов". В то же время в Воздушных силах не комментировали, с чем может быть связано внезапное затишье со стороны россиян.

Ранее в октябре Игнат сообщил, что российские войска чаще используют дроны неустановленного типа, которые часто подпадают под влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы и падают на землю, не нанеся вреда.