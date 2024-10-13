Боррель заявил об «ухудшении ситуации» в Украине

Ситуация в Украине продолжает ухудшаться, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран объединения в Люксембурге.

«Сегодня все как всегда. Украина и Ближний Восток. И там и там ситуация ухудшается», - сказал он.

Боррель отметил, что министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждать разблокирование финансирования военной помощи Киеву через Европейский фонд мира, а также «усиление противовоздушных возможностей Украины».