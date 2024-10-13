USD 1.7000
EUR 1.8571
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
Новость дня
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»

Боррель заявил об «ухудшении ситуации» в Украине

12:56 1194

Ситуация в Украине продолжает ухудшаться, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран объединения в Люксембурге.

«Сегодня все как всегда. Украина и Ближний Восток. И там и там ситуация ухудшается», - сказал он.

Боррель отметил, что министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждать разблокирование финансирования военной помощи Киеву через Европейский фонд мира, а также «усиление противовоздушных возможностей Украины».

Путин прощупал Пезешкиана
Путин прощупал Пезешкиана наша аналитика
11:48 3326
Дожди размыли железные дороги: пассажиры жалуются. АЖД отвечает
Дожди размыли железные дороги: пассажиры жалуются. АЖД отвечает видео
13:48 1254
NEQSOL Holding покупает одного из крупнейших производителей титана в мире
NEQSOL Holding покупает одного из крупнейших производителей титана в мире
12:06 2900
Минный террор Армении продолжается: еще одна жертва
Минный террор Армении продолжается: еще одна жертва
11:54 2118
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…» видео; обновлено 11:37
11:37 24998
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski фото
11:10 2382
Россияне продвинулись в Донбассе и Курской области
Россияне продвинулись в Донбассе и Курской области
10:12 2414
«Устрашение для сепаратистов»: масштабные военные учения Китая. Экстренное совещание на Тайване
«Устрашение для сепаратистов»: масштабные военные учения Китая. Экстренное совещание на Тайване в США встревожены; обновлено 10:04
10:04 2928
Третья попытка покушения на Трампа
Третья попытка покушения на Трампа новые подробности
10:03 13051
Разжечь, чтобы не потушить
Разжечь, чтобы не потушить третья мировая
13 октября 2024, 14:06 7423
Хайфа снова под обстрелом
Хайфа снова под обстрелом обновлено, видео
00:35 3143

ЭТО ВАЖНО

Путин прощупал Пезешкиана
Путин прощупал Пезешкиана наша аналитика
11:48 3326
Дожди размыли железные дороги: пассажиры жалуются. АЖД отвечает
Дожди размыли железные дороги: пассажиры жалуются. АЖД отвечает видео
13:48 1254
NEQSOL Holding покупает одного из крупнейших производителей титана в мире
NEQSOL Holding покупает одного из крупнейших производителей титана в мире
12:06 2900
Минный террор Армении продолжается: еще одна жертва
Минный террор Армении продолжается: еще одна жертва
11:54 2118
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…» видео; обновлено 11:37
11:37 24998
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski фото
11:10 2382
Россияне продвинулись в Донбассе и Курской области
Россияне продвинулись в Донбассе и Курской области
10:12 2414
«Устрашение для сепаратистов»: масштабные военные учения Китая. Экстренное совещание на Тайване
«Устрашение для сепаратистов»: масштабные военные учения Китая. Экстренное совещание на Тайване в США встревожены; обновлено 10:04
10:04 2928
Третья попытка покушения на Трампа
Третья попытка покушения на Трампа новые подробности
10:03 13051
Разжечь, чтобы не потушить
Разжечь, чтобы не потушить третья мировая
13 октября 2024, 14:06 7423
Хайфа снова под обстрелом
Хайфа снова под обстрелом обновлено, видео
00:35 3143
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться