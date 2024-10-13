USD 1.7000
EUR 1.8571
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
Новость дня
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»

Армянские самолеты не будут летать больше месяца

13:10 2115

«Армянские авиалинии» прерывают полеты с 14 октября до 22 ноября в связи с техническим обслуживанием своих самолетов. Об этом говорится в сообщении на странице компании на Facebook.

Процесс прохождения техобслуживания занимает время, а, учитывая небольшое число самолетов, у авиакомпании не остается бортов для выполнения рейсов.

Авиакомпания продолжит дальше выполнять рейсы, тем более что Комитет гражданской авиации продлил лицензию на обслуживание самолетов сроком на 16 лет.

«Армянские авиалинии» напоминают, что с 1 декабря начнут рейсы в Волгоград, а с 20 декабря - в Нью-Дели. Ранее компания сообщала о начале рейсов в Уфу и Казань.

Путин прощупал Пезешкиана
Путин прощупал Пезешкиана наша аналитика
11:48 3327
Дожди размыли железные дороги: пассажиры жалуются. АЖД отвечает
Дожди размыли железные дороги: пассажиры жалуются. АЖД отвечает видео
13:48 1256
NEQSOL Holding покупает одного из крупнейших производителей титана в мире
NEQSOL Holding покупает одного из крупнейших производителей титана в мире
12:06 2902
Минный террор Армении продолжается: еще одна жертва
Минный террор Армении продолжается: еще одна жертва
11:54 2118
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…» видео; обновлено 11:37
11:37 24998
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski фото
11:10 2382
Россияне продвинулись в Донбассе и Курской области
Россияне продвинулись в Донбассе и Курской области
10:12 2414
«Устрашение для сепаратистов»: масштабные военные учения Китая. Экстренное совещание на Тайване
«Устрашение для сепаратистов»: масштабные военные учения Китая. Экстренное совещание на Тайване в США встревожены; обновлено 10:04
10:04 2928
Третья попытка покушения на Трампа
Третья попытка покушения на Трампа новые подробности
10:03 13051
Разжечь, чтобы не потушить
Разжечь, чтобы не потушить третья мировая
13 октября 2024, 14:06 7424
Хайфа снова под обстрелом
Хайфа снова под обстрелом обновлено, видео
00:35 3143

ЭТО ВАЖНО

Путин прощупал Пезешкиана
Путин прощупал Пезешкиана наша аналитика
11:48 3327
Дожди размыли железные дороги: пассажиры жалуются. АЖД отвечает
Дожди размыли железные дороги: пассажиры жалуются. АЖД отвечает видео
13:48 1256
NEQSOL Holding покупает одного из крупнейших производителей титана в мире
NEQSOL Holding покупает одного из крупнейших производителей титана в мире
12:06 2902
Минный террор Армении продолжается: еще одна жертва
Минный террор Армении продолжается: еще одна жертва
11:54 2118
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…» видео; обновлено 11:37
11:37 24998
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski
Компания Baku City Residences подписала соглашение с Kempinski фото
11:10 2382
Россияне продвинулись в Донбассе и Курской области
Россияне продвинулись в Донбассе и Курской области
10:12 2414
«Устрашение для сепаратистов»: масштабные военные учения Китая. Экстренное совещание на Тайване
«Устрашение для сепаратистов»: масштабные военные учения Китая. Экстренное совещание на Тайване в США встревожены; обновлено 10:04
10:04 2928
Третья попытка покушения на Трампа
Третья попытка покушения на Трампа новые подробности
10:03 13051
Разжечь, чтобы не потушить
Разжечь, чтобы не потушить третья мировая
13 октября 2024, 14:06 7424
Хайфа снова под обстрелом
Хайфа снова под обстрелом обновлено, видео
00:35 3143
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться