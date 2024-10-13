Армянские самолеты не будут летать больше месяца

«Армянские авиалинии» прерывают полеты с 14 октября до 22 ноября в связи с техническим обслуживанием своих самолетов. Об этом говорится в сообщении на странице компании на Facebook.

Процесс прохождения техобслуживания занимает время, а, учитывая небольшое число самолетов, у авиакомпании не остается бортов для выполнения рейсов.

Авиакомпания продолжит дальше выполнять рейсы, тем более что Комитет гражданской авиации продлил лицензию на обслуживание самолетов сроком на 16 лет.

«Армянские авиалинии» напоминают, что с 1 декабря начнут рейсы в Волгоград, а с 20 декабря - в Нью-Дели. Ранее компания сообщала о начале рейсов в Уфу и Казань.