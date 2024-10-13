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Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
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Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»

Экс-премьер Ливана предложил избавиться от «Хезболлы»

13:34 735

Бывший премьер-министр Ливана Фуад Синьора (2005–2009) заявил, что ливанское правительство должно воспользоваться предоставленным Израилем шансом, чтобы избавиться от влияния «Хезболлы». Он подчеркнул, что «Хезболла» взяла в заложники и ливанских граждан, и государство в целом.

«Нельзя допускать, чтобы в одной стране существовали два государства: государство «Хезболлы» и официальное государство, власть которого она подрывает. Нельзя допускать, чтобы Иран поддерживал это — не только напрямую, но и через свои щупальца», — заявил Фуад Синьора.

Бывший премьер-министр подчеркнул, что сейчас «Хезболла» значительно ослаблена, и это может быть хорошей возможностью Ливану очистить себя от иранских прокси. Фуад Синьора известен как противник «Хезболлы» и никогда не поддерживал иранского проникновения в Ливан.

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