Экс-премьер Ливана предложил избавиться от «Хезболлы»

Бывший премьер-министр Ливана Фуад Синьора (2005–2009) заявил, что ливанское правительство должно воспользоваться предоставленным Израилем шансом, чтобы избавиться от влияния «Хезболлы». Он подчеркнул, что «Хезболла» взяла в заложники и ливанских граждан, и государство в целом.

«Нельзя допускать, чтобы в одной стране существовали два государства: государство «Хезболлы» и официальное государство, власть которого она подрывает. Нельзя допускать, чтобы Иран поддерживал это — не только напрямую, но и через свои щупальца», — заявил Фуад Синьора.

Бывший премьер-министр подчеркнул, что сейчас «Хезболла» значительно ослаблена, и это может быть хорошей возможностью Ливану очистить себя от иранских прокси. Фуад Синьора известен как противник «Хезболлы» и никогда не поддерживал иранского проникновения в Ливан.