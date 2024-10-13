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Дожди размыли железные дороги: пассажиры жалуются. АЖД отвечает

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Отдел информации
13:48 1260

Читатель haqqin.az обратился в редакцию с жалобой, что на поезде, который следовал по маршруту Акстафа – Баку, им предложили самостоятельно добираться до столицы.

По словам читателя, состав остановился, «машинист объявил, что движение приостановлено по погодным причинам»: «После более чем трех часов ожидания поезд наконец-то тронулся и прибыл на станцию Гаджигабул, где машинист объявил, что мы можем выйти и доехать до Баку своими силами… Это вызвало возмущение, так как многим пассажирам требовалось попасть в аэропорт, к врачу и на другие важные встречи… Буквально через несколько минут проводники объявили, что поезд все же продолжит путь до Баку, и попросили нас вернуться на свои места. Поезд начал движение со скоростью 5 км/ч, и вскоре мы увидели причину задержки: часть железнодорожного пути была смыта селем, рельсы оказались занесены грязью и мусором…»

В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» заявили haqqin.az, что в связи с нестабильными погодными условиями в тот день (12 октября) было снижено ограничение скорости на пассажирских поездах в Азербайджане.

«В связи с неустойчивыми погодными условиями и проливными дождями в регионах, в целях обеспечения безопасности движения АЖД в районе станции Гаджигабул снизило ограничение скорости пассажирских поездов, курсирующих по маршрутам Баку – Акстафа - Баку и Баку – Габала - Баку. На территории был проведен осмотр инфраструктуры. По этой причине в расписании поездов наблюдались частичные задержки. В результате наводнения был нанесен серьезный ущерб территории станции Гаджигабул, размыт грунт железнодорожных линий. Кроме того, на подстанции Гаджигабул из-за паводковых вод произошли перебои в подаче электроэнергии и работе коммуникационно-знаковых устройств. Для обеспечения безопасности и бесперебойности движения на территорию была мобилизована специальная техника и рабочая сила. Изменив направление воды, железные дороги были защищены от паводковых вод. На железнодорожных линиях проведены укрепработы. Последствия инцидента устранены, в настоящее время скорость поездов полностью восстановлена», - заявили в ЗАО.

Утверждения пассажиров о том, что им было предложено покинуть поезд на полпути и самостоятельно добираться до Баку, в ЗАО не комментируют.

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