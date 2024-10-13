Дожди размыли железные дороги: пассажиры жалуются. АЖД отвечает

Читатель haqqin.az обратился в редакцию с жалобой, что на поезде, который следовал по маршруту Акстафа – Баку, им предложили самостоятельно добираться до столицы.

По словам читателя, состав остановился, «машинист объявил, что движение приостановлено по погодным причинам»: «После более чем трех часов ожидания поезд наконец-то тронулся и прибыл на станцию Гаджигабул, где машинист объявил, что мы можем выйти и доехать до Баку своими силами… Это вызвало возмущение, так как многим пассажирам требовалось попасть в аэропорт, к врачу и на другие важные встречи… Буквально через несколько минут проводники объявили, что поезд все же продолжит путь до Баку, и попросили нас вернуться на свои места. Поезд начал движение со скоростью 5 км/ч, и вскоре мы увидели причину задержки: часть железнодорожного пути была смыта селем, рельсы оказались занесены грязью и мусором…»